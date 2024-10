Kamala Harris und Donald Trump liefern sich im US-Wahlkampf ein knappes Kopf-an-Rennen. Demokraten und Republikaner kämpfen deshalb um jede Stimme – auch in Baden-Württemberg.

Michael Weißenborn 18.10.2024 - 11:54 Uhr

Auf dem Klapptisch in der Stuttgarter Königstraße flattert das Sternenbanner. Darauf ein großes Pappschild, auf dem auf Englisch steht: „Sind Sie für die Wahl registriert? Wahlunterstützung für US-Bürger hier.“ Daneben zappeln rote, weiße und blaue Luftballons im Wind. So wenden sich freiwillige Aktivisten vom Stuttgarter Ableger der Democrats Abroad, der Auslandsorganisation der US-Demokraten, an einem Samstag in der Stuttgarter Fußgängerzone an potenzielle Wähler. Knapp drei Wochen vor der Wahl in den USA wird auch im Südwesten um jede Stimme gekämpft.