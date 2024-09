Hier wird denglisch gesprochen: Wir haben das Deutsch-Amerikanische Zentrum am Charlottenplatz besucht und mit Lizzie, Katharina und Vanessa über die anstehende US-Wahl, Taylor Swift und schmerzlich vermisstes Tex-Mex-Essen gesprochen.

Carina Kriebernig 27.09.2024 - 14:29 Uhr

„Richtiges Tex-Mex-Essen findet man in Deutschland einfach nicht“, sagt Lizzie Hanks und lacht. Die US-Amerikanerin lebt seit etwa drei Jahren in Stuttgart, arbeitet als Office-Managerin im Deutsch-Amerikanischen Zentrum und ist noch immer auf der Suche nach Gerichten, die man typischerweise eher in den USA als in Mexiko findet. Vanessa Schenk kann ihr nur beipflichten. Die junge Studentin ist als Hilfskraft in der Kultur- und Bildungseinrichtung am Charlottenplatz angestellt. Auch sie hat amerikanische Wurzeln, ihre Mutter stammt aus Kalifornien.