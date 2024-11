US-Präsident Joe Biden hat dem Republikaner Donald Trump am Mittwoch zu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl gratuliert. In einem Telefonat habe Biden betont, wie wichtig es sei, „das Land zusammenzuführen“.

red/dpa/AFP 06.11.2024 - 20:55 Uhr

