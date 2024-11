In den USA wird gewählt: Millionen Menschen sind am 5. November aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. In welchem Staat liegt Donald Trump vorne – und wo Kamala Harris?

Die Präsidentschaftswahl in den den Vereinigten Staaten hat begonnen. Seit dem Mittag deutscher Zeit sind Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen dazu aufgerufen ihre Stimmen abzugeben. Donald Trump oder Kamala Harris – wer zieht ins Weiße Haus ein?

In vielen Staaten steht schon vorab fest, welcher Kandidat am Ende die Stimmen für sich verbuchen kann. Das US-amerikanische Wahlsystem funktioniert nach dem Prinzip „The winner takes it all“: Wer auch nur eine Stimme mehr bekommt, gewinnt den ganzen Staat.

Wie aber haben die einzelnen Staaten abgestimmt? Verfolgen Sie hier, wo sich die Demokratin und wo sich der Kandidat der Republikaner durchgesetzt hat:

Karte mit Endergebnis der US-Wahl

Wie schnell ein Endergebnis feststeht, lässt sich schwer vorhersagen. In der Vergangenheit stand der Sieger teils schon am Morgen nach der Wahl (deutscher Zeit) fest – teils dauerte es aber auch Wochen. Als erstes schließen die Wahllokale im Osten des Landes, die weiteren in den westlichen Staaten folgen dann nach und nach.

Über Entwicklungen rund um den Wahltag in den USA informieren wir sie in unserem Newsblog.