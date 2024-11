Der Wahlsieg von Donald Trump stellt die deutsche Politik vor große Herausforderungen. SPD-Chefin Saskia Esken dringt vor dem Koalitionsausschuss der Ampel darauf, es müsse jetzt zu einer entschlossenen Einigung kommen.

Tobias Peter 06.11.2024 - 12:57 Uhr

SPD-Chefin Saskia Esken hat angesichts des Wahlsiegs von Donald Trump vor dem Koalitionsausschuss in Berlin appelliert, es brauche in der Ampel jetzt den Willen zur Einigung. „Das Wahlergebnis in den USA ist ein deutliches Signal für unsere gemeinsame Verantwortung in Deutschland und Europa“, sagte sie unserer Redaktion. „Bei den heute stattfindenden Gesprächen müssen wir daher die Verantwortung und Entschlossenheit aufbringen, die es braucht, um Deutschland in eine gute Zukunft zu führen“, erklärte Esken mit Blick auf den Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP. „Wir sind dazu bereit“, sagte die SPD-Chefin.