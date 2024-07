Biden: Bin die am besten qualifizierte Person für den Job

Bei seiner Abschlusspressekonferenz nach dem Nato-Gipfel besteht der US-Präsident darauf, den Ansprüchen seines Amtes gerecht werden zu können.

dpa 12.07.2024 - 02:17 Uhr

Washington - In der Debatte um seine geistige Fitness zeigt sich US-Präsident Joe Biden weiterhin überzeugt von seiner Kompetenz für das Amt. "Ich glaube, ich bin die am besten qualifizierte Person für den Job", sagte Biden bei seiner Abschlusspressekonferenz nach dem Nato-Gipfel in Washington. Auf Nachfrage betonte er, es gehe ihm nicht um sein politisches Vermächtnis. "Ich möchte die Arbeit, die ich begonnen habe, zu Ende bringen", sagte Biden.