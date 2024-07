Öffentlichen Zuspruch erhält Biden in diesen Tagen eher selten. Nun meldet sich ein Senator zu Wort, der den US-Präsidenten normalerweise gerne kritisiert - und selbst älter als Biden ist

dpa 13.07.2024 - 21:20 Uhr

Washington - In der Debatte über die Eignung Joe Bidens als Präsidentschaftskandidat hat der 81-Jährige Rückendeckung von dem linken Politiker Bernie Sanders erhalten. Auch wenn er in vielen Fragen anderer Meinung sei als Biden, schrieb Sanders in einem in der "New York Times" veröffentlichten Meinungsbeitrag, halte er Biden für den "effektivsten Präsidenten" in der modernen Geschichte des Landes. Der Amtsinhaber sei "der stärkste Kandidat, um Donald Trump - einen Demagogen und pathologischen Lügner - zu schlagen".