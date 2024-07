Biden ruft während Harris-Auftritt in Wahlkampfzentrale an

Während Vizepräsidentin Kamala Harris sich für den Wahlkampf warmläuft, befindet sich ihr Chef weiter in Covid-Isolation. Nun lässt er erstmals seit seinem Rückzug etwas von sich hören - telefonisch.

dpa 23.07.2024 - 01:14 Uhr

Wilmington/Washington - US-Präsident Joe Biden hat sich telefonisch bei einem Besuch von Kamala Harris in der Wahlkampfzentrale der Demokraten zugeschaltet. "Wenn ich nicht Covid hätte, wäre ich gerade bei Euch", sagte er dem Wahlkampfteam in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Er richtete sich außerdem mit unterstützenden Worten für Harris an die Anwesenden: "Ich weiß, dass Kamala mich hören kann und gleich zu Euch sprechen wird", sagte Biden. "Umarmt sie. Sie ist die Beste."