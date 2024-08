Kamala Harris (59) könnte das schaffen, was bisher keiner Frau in der US-Geschichte gelungen ist: Als Madame Präsident ins Weiße Haus einzuziehen. Es wäre nicht die erste historische Barriere, die sie in ihrem Leben durchbricht.

Thomas Spang 19.08.2024 - 16:27 Uhr

Kamala Harris lacht gerne. So wie ihre 2009 verstorbene Mutter Shyamala Gopalan, die sie zuhause in Berkeley stets gut gelaunt begrüßte – obwohl das Leben der Einwanderer aus Indien und Jamaika in der East Bay Nachbarschaft alles andere als einfach war. Ihre Eltern standen damals erst am Anfang ihrer wissenschaftlichen Laufbahn. Shyamala als Krebsforscherin und Vater Donald Harris als Ökonom.