Harris und Trump treten in TV-Duell gegeneinander an

Knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA treten die beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump im ersten und voraussichtlich einzigen TV-Duell des Wahlkampfes gegeneinander an.

Philip Kearney 10.09.2024 - 08:35 Uhr

Knapp zwei Monate vor der Präsidentschaftswahl in den USA treten die beiden Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump am Dienstag im ersten und voraussichtlich einzigen TV-Duell des Wahlkampfes gegeneinander an. Die 90-minütige Debatte wird vom Sender ABC in Philadelphia ausgerichtet und beginnt um 21.00 Uhr (Ortszeit, Mittwoch 03.00 Uhr MESZ). Für die demokratische Kandidatin Harris ist es das erste TV-Duell in einem Präsidentschaftswahlkampf, für den republikanischen Ex-Präsidenten Trump das siebte.