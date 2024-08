Machen sie es? Oder machen sie es nicht? Donald Trump und Kamala Harris möchten beide ein TV-Duell. Aber wann und wo - darüber sind sie sich uneinig.

red/dpa 03.08.2024 - 20:00 Uhr

Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump und seine demokratische Kontrahentin Kamala Harris liefern sich ein öffentliches Gezerre um einen Termin für ein TV-Duell im Wahlkampf. Trump kündigte auf seiner Online-Plattform Truth Social an, er habe mit dem Fernsehsender Fox News einen Termin für eine Debatte mit Harris am 4. September vereinbart. Harris pocht dagegen auf einen bereits zuvor vereinbarten Termin am 10. September beim Sender ABC.