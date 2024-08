Harris will "Präsidentin für alle Amerikaner" sein

Mit Spannung wird die Rede von Kamala Harris zum Abschluss des Parteitags der US-Demokraten in Chicago erwartet. Dort will sie den Menschen in Amerika etwas versprechen.

dpa 23.08.2024 - 02:46 Uhr

Chicago - Die demokratische Kandidatin Kamala Harris will eine Präsidentin für alle Amerikaner sein und die Spaltung im Land überwinden. "Ich verspreche, dass ich eine Präsidentin für alle Amerikaner sein werde", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen aus Harris' mit Spannung erwarteter Rede zum Abschluss des Demokraten-Parteitags in Chicago. "Mit dieser Wahl bietet sich unserer Nation eine wertvolle, flüchtige Chance, die Verbitterung, den Zynismus und die spaltenden Kämpfe der Vergangenheit hinter sich zu lassen", hieß es weiter im Redetext der Präsidentschaftskandidatin.