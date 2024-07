Der Mann, der bei einer Wahlkampfveranstaltung auf Trump abgefeuert haben soll, wurde noch am Tatort getötet. Zu dem mutmaßlichen Täter werden erste Details bekannt.

dpa 14.07.2024 - 09:24 Uhr

Butler/Washington - Nach dem versuchten Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat die Bundespolizei FBI übereinstimmenden Medienberichten zufolge den mutmaßlichen Schützen identifiziert. Es handele sich um einen 20 Jahre alten Mann aus der Nähe von Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania, berichteten CNN, die "New York Times" und andere unter Berufung auf das FBI. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Zu Erkenntnissen über ein mögliches Motiv gab es weiterhin keine Informationen. Der Schütze, der mit einem Sturmgewehr abgefeuert haben soll, war noch am Tatort getötet worden. Trump war bei dem Angriff am Ohr verletzt worden.