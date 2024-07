Meme-Momentum: Harris ist in der Popkultur angekommen

Mit Kamala Harris kommt die Hoffnung für die Demokraten zurück in den US-Wahlkampf. Das spiegelt sich auch in einer Flut von Memes und Videos in sozialen Medien. Doch folgen auf Klicks auch Stimmen?

Von Benno Schwinghammer, dpa 27.07.2024 - 08:00 Uhr

New York - In den vergangenen Tagen ging im US-Wahlkampf alles rasend schnell. Nicht nur politisch, auch popkulturell. Seit Kamala Harris als wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten ins Rampenlicht getreten ist, entstand in sozialen Medien mit immer neuen Memes und Videos der 59-Jährigen ein regelrechter Hype. Harris wird zu einer Erscheinung in der Popkultur - das spiegelt die gegenwärtige Euphorie unter liberalen Amerikanern angesichts der frischen Bewerberin wider. Und das könnte ein echter Faktor im Kampf um das Weiße Haus werden.