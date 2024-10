Musk leistet Trump Wahlkampfhilfe am Ort des Attentats

Mitte Juli schoss ein Attentäter bei einem Wahlkampfauftritt im Ort Butler auf Trump. Nun kehrt der Ex-Präsident genau dorthin zurück - und erhält prominente Unterstützung.

dpa 06.10.2024 - 02:02 Uhr

Washington/Butler - Der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat bei einer großen Kundgebung in Butler im Bundesstaat Pennsylvania prominente Unterstützung erhalten. Der Republikaner holte während seiner Rede Tech-Milliardär Elon Musk an das Rednerpult auf der Bühne. Musk forderte die Menge mit drastischen Worten dazu auf, bei der Präsidentschaftswahl am 5. November Trump zu wählen. "Ich glaube, das ist die wichtigste Wahl unseres Lebens", sagte Musk.