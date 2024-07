Der Verbleib von Joe Biden im Amt erschwert es Kamala Harris, ihre eigene Vision zu verkaufen, kommentiert Washington-Korrespondent Thomas Spang.

Thomas Spang 25.07.2024 - 17:14 Uhr

Joe Biden findet sich in einer merkwürdigen Situation wieder. Eben noch Präsidentschaftskandidat der Demokraten, ist er nach seiner Rückkehr aus der Covid-Quarantäne jetzt eine super-lahme Ente. Das liegt nicht nur an der fehlenden Mehrheit im Kongress, Gesetz zu beschließen, sondern selbstverständlich auch an seinem Verzicht auf eine zweite Amtszeit.