Liz Cheney nimmt schon seit Jahren kein Blatt vor den Mund, wenn es um Donald Trump geht. Die Republikanerin lässt an ihrem Parteifreund kein gutes Haar. Jetzt stellt sie sich hinter die Demokraten.

dpa 05.09.2024 - 02:46 Uhr

Washington - Die prominente US-Republikanerin Liz Cheney will bei der Präsidentenwahl im November für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris stimmen. "Als Konservative, als jemand, der an die Verfassung glaubt und der sie etwas bedeutet, habe ich gründlich nachgedacht. Und wegen der Gefahr, die von Donald Trump ausgeht, stimme ich nicht nur nicht für Donald Trump, sondern ich werde Kamala Harris wählen", sagte die 58-Jährige bei einer Veranstaltung an der Duke-Universität in North Carolina, wie auf Videos zu sehen war. Cheney gilt seit einigen Jahren als große Kritikerin des früheren republikanischen US-Präsidenten Trump.