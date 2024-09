USA werfen Russland Einmischung in Präsidentenwahl vor

Washington beklagt immer wieder, dass Moskau sich in die Wahlen in den USA einmische. Nun reagiert die US-Regierung mit einem großen Sanktionspaket.

dpa 04.09.2024 - 20:17 Uhr

Washington - Die US-Regierung wirft Russland eine Einmischung in die bevorstehende Präsidentenwahl im November vor. Die USA belegten mehrere Personen und Organisationen mit Sanktionen, darunter Vertreter des staatlichen russischen Senders RT, wie das Finanzministerium und Justizminister Merrick Garland in Washington mitteilten. Garland sagte, der innere Kreis rund um Russlands Präsidenten Wladimir Putin habe russische PR-Firmen angewiesen, "Desinformation und staatlich geförderte Narrative als Teil einer Kampagne zur Beeinflussung der US-Präsidentschaftswahlen 2024 zu fördern".