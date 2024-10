Walz vs. Vance: So läuft das TV-Duell der Vizekandidaten ab

90 Minuten lang teilen sich Tim Walz und J.D. Vance in der deutschen Nacht auf Mittwoch eine Bühne. Welche Regeln bestimmen das Format? Und was sind wahrscheinliche Themen beim TV-Duell?

red/dpa 01.10.2024 - 08:40 Uhr

Zum ersten und voraussichtlich einzigen Mal treffen am frühen Mittwochmorgen (03.00 Uhr MESZ) die US-Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz (Demokraten) und J.D. Vance (Republikaner) in einem TV-Duell aufeinander. Das bietet beiden eine wichtige Gelegenheit, die Wählerinnen und Wähler – insbesondere in den umkämpften sogenannten Swing States – von sich und den Präsidentschaftskandidaten zu überzeugen. Die Demokratin Kamala Harris und ihr republikanischer Kontrahent Donald Trump treten bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegeneinander an.