Viele US-Bürgerinnen möchten eine Frau als US-Präsidentin sehen. Doch manche befürchten, ihr Geschlecht stehe Kamala Harris im Weg.

Michael Weißenborn 23.07.2024 - 15:49 Uhr

Viel hat sich in den USA getan, seit Hillary Clinton 2016 damit gescheitert ist, zur ersten Präsidentin in der Geschichte der USA gewählt zu werden: Auf dem Arbeitsmarkt gibt es mehr am College ausgebildete Frauen als Männer. Die MeToo-Bewegung konnte mächtige Männer wegen sexueller Übergriffe stürzen, und das US-Verfassungsgericht kassierte das bundesweite Recht auf Abtreibung.