dpa 25.01.2026 - 21:03 Uhr

Washington - Der heftige Wintersturm in den USA hat mittlerweile zu Stromausfällen bei mehr als einer Million Kunden geführt. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste) waren nach Angaben der Übersichtsseite poweroutage.us, die Daten von Energieversorgern zusammenträgt, in den Vereinigten Staaten mehr als eine Million Kunden betroffen.