Zum ersten Mal leitete Fed-Chef Warsh einen Zinsentscheid. Mit den Ergebnissen überraschte er so einige – auch US-Präsident Trump.
18.06.2026 - 07:52 Uhr
Washington - Mit seiner ersten Zinsentscheidung als Chef der US-Notenbank Federal Reserve hat Kevin Warsh viele Beobachter überrascht – darunter auch US-Präsident Donald Trump. Der Zentralbankrat stimmte angesichts der erhöhten Inflation geschlossen für eine erneute Zinspause und ließ damit die Spanne zum vierten Mal in diesem Jahr bei 3,5 bis 3,75 Prozent.