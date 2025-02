Donald Trump hat während seines Fluges zum Super Bowl in New Orleans neue Zölle angekündigt: Es geht um 25 Prozent auf Importe von Stahl und Aluminium.

Die USA werden nach Angaben ihres Präsidenten Donald Trump ab Montag Zölle von 25 Prozent auf Importe von Stahl und Aluminium verhängen.

Trump kündigte dies am Sonntag im Gespräch mit Reportern während seines Fluges zum Super Bowl - dem US-Football-Finale - in New Orleans an. Der Republikaner hatte schon während seiner ersten Amtszeit Zölle auf Stahl und Aluminium erheben lassen.