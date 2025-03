Man fühlt sich in einer Zeitschleife. Schon während seiner ersten Amtszeit hat US-Präsident Donald Trump Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte erhoben. Nun nimmt er einen neuen Anlauf. Und auch dieses Mal hält Europa mit zusätzlichen Abgaben auf Motorräder, Whiskey und Jeans gezielt dagegen. Die blitzartige Geschwindigkeit, mit der diese Entscheidung von der EU-Kommission verkündet wurde zeigt aber, dass Brüssel aus den gemachten Erfahrungen klug geworden ist. Gelernt wurde auch, dass Kuschen im Fall von Donald Trump kein guter Weg ist. Die EU-Kommission signalisiert zwar Verhandlungsbereitschaft, kündigt aber für den Fall, dass die USA weiter eskalieren, zusätzliche Gegenzölle an.

Europa hält sich nicht mit Jammern auf

Sinnvoll ist auch, dass sich die EU nicht mit dem Jammern über die ungerechtfertigten US-Zölle aufhält, sondern daran arbeitet, sich von Washington unabhängiger zu machen. Auch andere Staaten wie Großbritannien, Kanada, Mexiko und die Mercosur-Staaten Südamerikas leiden unter dem irrlichternden US-Präsidenten. Brüssel treibt die Partnerschaften mit diesen Ländern inzwischen gezielt voran.

Trump ruiniert im Zeitraffer den Ruf der USA

Selbst der größte Trumpf in Trumps Hand hat seine furchteinflößende Wirkung verloren. Der US-Präsident könnte in einem Handelskrieg drohen, Europa die militärischen Sicherheitsgarantien zu entziehen. Dass er dazu fähig ist, demonstriert Trump in der Ukraine. In dem blutigen Krieg hat er sich eiskalt auf die Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin geschlagen. Als Reaktion will sich Europa mit Milliardensummen schnell von Washington möglichst unabhängig machen. Donald Trump hat den Ruf der USA als verlässlicher Partner in Sachen wirtschaftlicher und militärischer Sicherheit innerhalb weniger Wochen ruiniert. Die Folgen wird Amerika früher oder später zu spüren bekommen.