Das Portal ist offen – wie kommt man aber an seine gezahlten Zölle? Antworten darauf sowie auf weitere aktuelle US-Fragen bietet die German American Trade Association.
Nachdem der Supreme Court zur allgemeinen Erleichterung im internationalen Handel die auf dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) gestützten Zölle für verfassungswidrig erklärt hat, läuft seit dem 20. April Phase Eins des Rückerstattungsverfahrens. Notwendig ist hierzu ein sogenannter Zugang zum Automated Commercial Environment (ACE) beim U.S. Zoll (Customs and Border Protection, kurz: CBP). ACE-Konten werden in der Regel von Shipping Brokern geführt; in diesem Fall bedarf es jedoch eines Zugangs durch den Importer of Record, also die Person beziehungsweise Gesellschaft, die den Import auf US-Seite verantwortet und die Zölle bezahlt hat.