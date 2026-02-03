2025 musste McDonald’s in den USA günstigere Menü-Optionen einführen, weil einige Kundengruppen wegblieben. Jetzt will die Kette mit geschenktem Luxus für Aufsehen sorgen.

red/dpa 03.02.2026 - 07:46 Uhr

Eine Kombination aus Chicken-Nuggets und Kaviar klingt zunächst einmal nach einem April-Scherz - doch es ist eine echte Aktion von McDonald’s in den USA. Die Fast-Food-Kette will am 10. Februar eine beschränkte Anzahl von Paketen mit jeweils einer Dose „McNugget Caviar“ online verschenken. Zusätzlich zu einer Unze Kaviar (28 Gramm) soll es einen 25-Dollar-Gutschein für die Nuggets sowie Crème fraîche und einen Perlmutt-Löffel geben.