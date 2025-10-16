Ex-Sicherheitsberater John Bolton ist angeklagt worden – als scharfer Trump-Kritiker sorgt das für Brisanz. Ihm wird die Weitergabe geheimer Verteidigungsinfos vorgeworfen.

red/AFP 16.10.2025 - 23:10 Uhr

Der frühere Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, ist Berichten zufolge angeklagt worden. Wie US-Medien am Donnerstag berichteten, hat eine Grand Jury der Bundesjustiz die Anklage gegen Bolton erhoben. Die konkreten Vorwürfen gegen den prominenten Trump-Kritiker wurden zunächst nicht bekannt, Berichten zufolge wird wegen seines Umgangs mit Geheimdienstinformationen gegen Bolton ermittelt.