Ein US-Bundesrichter hat das Dekret von Präsident Donald Trump zur Abschaffung des Geburtsrechts auf die US-Staatsbürgerschaft vorläufig blockiert. Er bezeichnete die Anordnung als „eklatant verfassungswidrige Anordnung“.

red/AFP 23.01.2025 - 20:03 Uhr

Ein US-Bundesrichter hat das Dekret des neuen Präsidenten Donald Trump zur Abschaffung des Rechts auf die US-Staatsbürgerschaft per Geburt vorläufig blockiert. Es handle sich um eine „eklatant verfassungswidrige Anordnung“, begründete der Bundesrichter John Coughenour am Donnerstag in einer Anhörung im Westküstenstaat Washington seine Entscheidung. Die Regelung, dass auf dem Staatsgebiet der USA geborene Menschen automatisch den Anspruch auf die US-Staatsbürgerschaft haben, ist in der Verfassung verankert.