Deutsche Industrie in Sorge vor Trump-Wahlsieg

«Wer hat Angst vor Trump im Weißen Haus?» Das Ifo hat 2.000 deutsche Unternehmen gefragt. Viele sagten ja - Konsequenzen planen nur wenige.

dpa 24.10.2024 - 08:59 Uhr

München - Fast die Hälfte der deutschen Industrieunternehmen fürchtet negative Auswirkungen für ihren Betrieb, falls Donald Trump die US-Wahl am 5. November gewinnen sollte. 44 Prozent äußerten sich in einer Befragung des Ifo-Instituts entsprechend. Positive Effekte erhoffen sich 5 Prozent. 51 Prozent erwarten keinen Unterschied.