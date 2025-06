Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das bestätigte Gouverneur Tim Waltz bei einer Pressekonferenz.

Zuletzt hatte die Polizei die Suche nach Vance B. noch einmal erheblich ausgeweitet. Nun kann sie einen Fahndungserfolg vermelden: Der Verdächtige wurde am Sonntagabend (Ortszeit) im US-Bundesstaat Minnesota festgenommen. „Wir haben ihn“, erklärte der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz. Laut offiziellen Angaben war B. bei seiner Festnahme bewaffnet.

B. wird vorgeworfen, am Samstag die ehemalige Sprecherin des Repräsentantenhauses von Minnesota, die Demokratin Melissa Hortman, und ihren Mann Mark in deren Haus erschossen zu haben. Das Paar lebte in Brooklyn Park, einem Vorort von Minneapolis. Außerdem soll B. den Angriff auf Senator John Hoffman ausgeführt haben. Der demokratische Politiker wurde am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) in seinem Haus in Champlin, das rund 15 Kilometer von Brooklyn Park entfernt liegt, angeschossen. Auch seine Frau wurde dabei verletzt.