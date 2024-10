Wegen Missachtung des US-Kongresses musste der einstige Chefstratege Trumps ins Gefängnis. Eine Woche vor der Präsidentschaftswahl kommt er nun frei.

dpa 29.10.2024 - 13:51 Uhr

Washington - Der einstige Chefstratege von Ex-US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, ist nach Verbüßung einer viermonatigen Haftstrafe übereinstimmenden Medienberichten zufolge aus dem Gefängnis entlassen worden. Der 70-Jährige sei am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit), eine Woche vor dem Tag der US-Wahl am 5. November, von seiner Tochter von der Haftanstalt im Bundesstaat Connecticut abgeholt worden, berichtete unter anderem der Sender CNN unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.