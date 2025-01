Gerichtsmediziner: 15 Todesopfer in New Orleans

Der mutmaßliche Terroranschlag in New Orleans erschüttert die USA. Wieder rast ein Auto in eine Menschenmenge, wieder kommen zahlreiche Menschen ums Leben. Die Ermittler haben viele Fragen zu klären.

dpa 02.01.2025 - 00:57 Uhr

New Orleans - Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag in New Orleans ist die Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen. Das berichten mehrere US-Medien unter Verweis auf Angaben des Gerichtsmediziners der Stadt, Dwight McKenna. Demnach könne die Zahl der Toten noch weiter steigen.