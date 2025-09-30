US-Präsident Trump und Verteidigungsminister Hegseth leiten Kurswechsel im Militär ein. Programme für Gleichstellung und gegen Diskriminierung sollen gestrichen werden.
30.09.2025 - 16:18 Uhr
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Präsident Donald Trump haben der Armee eine ideologische Kehrtwende verordnet. Die Streitkräfte müssten "Jahrzehnte des Niedergangs" rückgängig machen, sagte Hegseth am Dienstag in einer Rede vor führenden Militärvertretern. Alle Programme für Gleichstellung und gegen Diskriminierung würden rückgängig gemacht, bekräftigte der Pentagonchef. "Wir erwecken den Kriegergeist neu", fügte Trump hinzu.