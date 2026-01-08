Erstmals in der Geschichte der Internationalen Raumstation ISS holt die US-Raumfahrtbehörde Nasa eine vierköpfige Astronauten-Crew wegen gesundheitlicher Probleme eines Crew-Mitglieds vorzeitig zurück zur Erde. Das teilte die Nasa bei einer Pressekonferenz mit.

dpa 08.01.2026 - 23:29 Uhr

