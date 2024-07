100 Tage bis zur Wahl: Harris’ Team deutet ihren Spendenerfolg als Zeichen breiter Unterstützung. Trump verschärft seine verbalen Angriffe auf die Vizepräsidentin - und heizt den Wahlkampf weiter an.

red/dpa 28.07.2024 - 17:24 Uhr

Eine Woche nach dem Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaft ist der Wahlkampf in den USA endgültig in einer neuen Phase angekommen. Dem Team der neuen demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris gelang es nach eigenen Angaben, seit dem vergangenen Sonntag Spenden in Höhe von 200 Millionen Dollar (rund 184 Millionen Euro) einzusammeln. Der republikanische Rivale Donald Trump verschärfte bei Auftritten am Wochenende seine Rhetorik gegenüber der Vizepräsidentin. Die Präsidentenwahl findet am 5. November statt, also in 100 Tagen.