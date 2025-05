In einer Geburtsklinik in Green Bay sind derzeit 14 Krankenschwestern gleichzeitig schwanger. Was die Leiterin der Klinik dazu sagt.

Philip Kearney 19.05.2025 - 10:39 Uhr

Verkehrte Welt im HSHS St. Vincent Hospital in Green Bay, Wisconsin (USA). In der Geburtsklinik des Krankenhauses sind derzeit nicht nur die Patientinnen schwanger, sondern auch die Krankenschwestern. Und zwar gleich 14 auf einmal, wie das Krankenhaus anlässlich der Nationalen Woche der Krankenpfleger in den USA mitteilte. Bilder, die die Geburtshelferinnen mit ihren Babybäuchen zeigen, gingen in den sozialen Medien viral.