Erneut fallen Schüsse bei einer Veranstaltung mit Donald Trump: Mit einer Schrotflinte bewaffnet will ein Angreifer einen Galaabend in Washington stürmen - und wird kurz vorher gestoppt.
Washington - Es hätte ein festlicher Abend in der US-Hauptstadt Washington werden sollen - und endete in einer Schießerei. Ein schwer bewaffneter Mann will sich Zutritt zum White House Correspondents' Dinner in Washington verschaffen, rennt durch die Sicherheitsschleuse - und wird gerade noch von Einsatzkräften gestoppt. Neben US-Präsident Donald Trump waren auch First Lady Melania und etliche Kabinettsmitglieder anwesend. Von den Gästen wird niemand verletzt, ein Sicherheitsbeamter wird jedoch angeschossen.