Ein Geschäftsflugzeug stürzt im US-Bundesstaat North Carolina ab. Unter den sieben Toten ist laut einem Sportverband auch ein früherer US-Rennfahrer.

red/dpa 19.12.2025 - 07:10 Uhr

Beim Absturz eines Geschäftsflugzeugs im US-Bundesstaat North Carolina sind nach Medienberichten sieben Menschen gestorben. Die Berichte beriefen sich auf Behördenangaben. Auch der Statesville Regionalflughafen sprach auf Facebook von sieben Toten. Warum das Flugzeug im Osten der Vereinigten Staaten abstürzte, blieb zunächst unklar.