US-Präsident Donald Trump droht Kreml-Chef Wladimir Putin mit massiven Zöllen, wenn nicht bald ein „Deal“ zum Ende des Ukraine-Kriegs steht.

red/AFP 22.01.2025 - 17:16 Uhr

Der neue US-Präsident Donald Trump hat Kreml-Chef Wladimir Putin mit massiven Zöllen auf russische Produkte gedroht, sollte dieser nicht in ein Abkommen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs einwilligen. Wenn nicht bald ein „Deal“ zum Ende des Kriegs gemacht werde, „habe ich keine andere Wahl als Steuern, Zölle und Sanktionen auf alles zu verhängen, was von Russland an die Vereinigten Staaten verkauft wird“, schrieb Trump am Mittwoch in seinem Onlinenetzwerk Truth Social.