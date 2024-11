Der künftige US-Präsident Donald Trump hat die angebliche Möglichkeit einer dritten Amtszeit angesprochen. Die Zeit im Weißen Haus ist laut US-Verfassung auf zwei vierjährige Amtszeiten begrenzt.

red/afp 13.11.2024 - 19:02 Uhr

Eine Woche nach seiner Wiederwahl hat der künftige US-Präsident Donald Trump die angebliche Möglichkeit einer dritten Amtszeit angesprochen. „Ich gehe davon aus, dass ich nicht noch einmal antrete - es sei denn, ihr sagt: ‚Der ist gut, wir müssen uns etwas anderes einfallen lassen’„, sagte Trump am Mittwoch vor republikanischen Abgeordneten in einem Hotel in Washington. Die Zuhörer quittierten die Äußerung mit Gelächter.