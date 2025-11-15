US-Präsident Donald Trump will die BBC verklagen und eine Milliardensumme von dem britischen Rundfunksender verlangen. Die Klage werde "wahrscheinlich irgendwann nächste Woche" eingereicht, kündigte der Republikaner in der Regierungsmaschine Air Force One vor Journalisten an.

dpa 15.11.2025 - 02:18 Uhr

