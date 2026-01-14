Der US-Präsident lässt nicht nach. Nur Stunden vor einem geplanten Treffen zwischen führenden Politikern der USA und Dänemarks bekräftigt Donald Trump seinen Anspruch auf Grönland.
14.01.2026 - 13:33 Uhr
Kurz vor Gesprächen zwischen Dänemark und den USA im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump seinen Anspruch auf Grönland bekräftigt. „Alles andere ist inakzeptabel“, schrieb Trump auf seinem Sprachrohr Truth Social. Die Nato-Mitgliedschaft des zum Königreich Dänemark gehörenden Territoriums im Nordatlantik sei kein ausreichender Schutz für Grönland, so der US-Präsident weiter.