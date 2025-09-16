US-Präsident Donald Trump verklagt die angesehene Tageszeitung „New York Times“ wegen angeblicher Verleumdung auf 15 Milliarden Dollar (rund 12,7 Milliarden Euro).
16.09.2025 - 19:01 Uhr
US-Präsident Donald Trump verklagt die angesehene Tageszeitung „New York Times“ wegen angeblicher Verleumdung auf eine astronomische Summe von 15 Milliarden Dollar (rund 12,7 Milliarden Euro) Entschädigung. Die Zeitung „durfte zu lange frei lügen, diffamieren und mich verleumden, und das endet jetzt!“, erklärte Trump im Onlinedienst Truth Social. Die „New York Times“ sprach am Dienstag von einem „Versuch, die unabhängige Berichterstattung zu unterdrücken“.