US-Präsident Trump verschickte eine Reihe von Zollbriefen – auch an Japan. Jetzt macht er einen neuen Deal bekannt.

red/dpa 23.07.2025 - 06:58 Uhr

US-Präsident Donald Trump hat ein „massives“ Handelsabkommen mit Japan verkündet. Man habe sich auf „gegenseitige“ Zölle von 15 Prozent geeinigt, teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit. Zuvor hatte er noch Zölle in Höhe von 25 Prozent gefordert. Die Aktienbörse in Tokio legte in Reaktion auf Trumps Mitteilung kräftig zu. Japan werde auf seine „Anweisung“ hin 550 Milliarden Dollar (rund 470 Milliarden Euro) in den Vereinigten Staaten investieren, erklärte der US-Präsident. 90 Prozent des Profits verblieben in den USA, wo Hunderttausende Jobs geschaffen würden.