Trump lässt Nationalgarde in Washington aufmarschieren – angeblich wegen Kriminalität, für die es keine Belege gibt. Nun will er sich medienwirksam an ihre Seite stellen.
21.08.2025 - 20:46 Uhr
US-Präsident Donald Trump will sich mit dem Militär auf den Straßen der Hauptstadt Washington zeigen. Radiomoderator Todd Starnes berichtete auf X, Trump habe ihm in einem Interview gesagt, „dass er heute Nacht mit den Strafverfolgungsbehörden von Washington D.C. und dem Militär auf Patrouille gehen wird“.