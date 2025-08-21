Trump lässt Nationalgarde in Washington aufmarschieren – angeblich wegen Kriminalität, für die es keine Belege gibt. Nun will er sich medienwirksam an ihre Seite stellen.

US-Präsident Donald Trump will sich mit dem Militär auf den Straßen der Hauptstadt Washington zeigen. Radiomoderator Todd Starnes berichtete auf X, Trump habe ihm in einem Interview gesagt, „dass er heute Nacht mit den Strafverfolgungsbehörden von Washington D.C. und dem Militär auf Patrouille gehen wird“.

Trump sagte in dem Interview laut dem ultrakonservativen US-Sender Newsmax, für den Starnes als Moderator arbeitet: „Ich gehe mit der Polizei und dem Militär raus.“

Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte Newsmax, dass die Aktion von Sicherheitsvorkehrungen begleitet werden würde. Details sollten noch bekanntgegeben werden.

Nationalgarde im Stadtbild – doch statistisch kein Anstieg der Gewalt

Dass Trump unlängst die Nationalgarde aktiviert hatte, um die angeblich außer Kontrolle geratene Kriminalität in der US-Hauptstadt einzudämmen, ist stark umstritten. Zudem hatte er die örtliche Polizei unter Bundeskontrolle gestellt. Belege für einen Anstieg der Kriminalität geben die Statistiken der Polizei und Informationen der Staatsanwaltschaft des Hauptstadtbezirks nicht her.

Es gab bereits Protest. Im Stadtbild sind zunehmend Nationalgardisten an Orten zu sehen, an denen unter anderem Touristen unterwegs sind, die aber kein besonderer Hotspot für Gewalt und Kriminalität sind.