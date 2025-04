Der Iran und die USA verhandeln über ein neues Atomabkommens. Nach einer Verhandlungsrunde in Rom am Osterwochenende stehen nun erste inhaltliche Fragen an. Wie geht es weiter?

Thomas Seibert 21.04.2025 - 14:03 Uhr

Nach zwei Vorbereitungsrunden von Iran und USA über ein neues Atomabkommen stehen jetzt inhaltliche Entscheidungen an. Experten beider Seiten beraten von diesem Mittwoch an über technische Fragen, am Samstag folgt ein drittes Treffen der Unterhändler Abbas Araghci und Steve Witkoff. Teheran lehnt die Maximalforderung der USA nach einem generellen Verzicht der Iraner auf ein Atomprogramm ab und bietet tiefe Einschnitte bei der Urananreicherung im Gegenzug für einen Abbau von Wirtschaftssanktionen an. US-Präsident Donald Trump deutete an, dass er damit leben könnte.