Trump will Selenskyj in Kürze treffen

Für US-Präsident Donald Trump hat bei der Lösung des Ukraine-Konflikts ein Vertrag über die Nutzung seltener Erden besondere Bedeutung. Dazu soll es bald ein Treffen geben.

red/dpa 24.02.2025 - 19:49 Uhr

US-Präsident Donald Trump will sich nach eigener Aussage noch diese oder nächste Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Es gehe um eine Abmachung zum US-Zugang unter anderem zu in der Ukraine lagernden Rohstoffen, den Selenskyj persönlich unterzeichnen wolle, sagte Trump am Rande eines Besuches von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. „Wir kommen einer Einigung sehr nahe“, sagte Trump.