Das Recht auf Abtreibung in den USA wird weiter beschnitten. Die Trump-Regierung kippt ein Gesetz, dass Notfallabtreibungen auch in restriktiven Bundesstaaten ermöglichte.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat eine unter dessen Vorgänger Joe Biden erlassene Richtlinie abgeschafft, die Krankenhäusern - auch in Bundesstaaten mit Abtreibungseinschränkung - verpflichtet, im Notfall Schwangerschaftsabbrüche anzubieten. Die Regelung, die eine Abtreibung bei Gefahr für die Gesundheit der Frau ermöglichte, wurde am Dienstag (Ortszeit) von einer Abteilung des US-Gesundheitsministeriums unter Minister Robert F. Kennedy Jr. aufgehoben.

Die Regelung war im Juli 2022 unter der damaligen Regierung Biden eingeführt worden - wenige Wochen nachdem das Oberste Gericht des Landes das Recht auf Abtreibungen gekippt hatte. Die Richtlinie stützte sich auf den sogenannten Emergency Medical Treatment and Labor Act (EMTALA), ein Gesetz von 1986, und hielt im Zusammenhang mit Abtreibungen weiterhin gewisse Schutzmaßnahmen aufrecht.

Das EMTALA „gewährt jedem, der sich in die Notaufnahme eines Krankenhauses begibt und eine Untersuchung oder Behandlung verlangt, bestimmte Rechte“, erklärte die US-Gesundheitsbehörde CMS. Das Gesetz bleibe trotz Einschränkung der Abtreibungsrechte weiterhin in Kraft, hieß es weiter.

Kritik von Gesundheitsexperten

Die Aufhebung der unter Biden eingeführten Regelung „gibt Krankenhäusern in republikanisch regierten Bundesstaaten grünes Licht, schwangeren Frauen in Gefahr die Aufnahme zu verweigern“, kritisierte Lawrence O. Gostin, Gesundheitsrechtsexperte an der Georgetown University, laut einem Bericht in der „New York Times“.

Seit der Aufhebung des bundesweiten Rechts auf Abtreibung im Jahr 2022 durch den vorwiegend konservativ geprägten Obersten Gerichtshof haben die US-Bundesstaaten wieder freie Hand bei der Gesetzgebung in diesem Bereich. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar hat Trump zwei Dekrete seines Vorgängers widerrufen, die den Zugang zu Abtreibungspillen sicherstellten.