Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas im Gazastreifen gilt als fragil. Nun warnen die USA vor einer «unmittelbar bevorstehenden» Bedrohung.
19.10.2025 - 00:44 Uhr
Washington - Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit. Ein solcher Angriff würde "einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung darstellen" und die Fortschritte im Friedensprozess untergraben.