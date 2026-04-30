Craig Venter hat das menschliche Genom entschlüsselt und schuf das erste Bakterium mit künstlichem Erbgut. Aber der schillernde Gen-Pionier war immer umstritten. Nun ist der US-Forscher gestorben.
30.04.2026 - 11:16 Uhr
New York - Sein Leben lang kämpfte Craig Venter gegen das Altern. Nach seiner wohl größten Errungenschaft, der Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, veröffentlichte der US-Wissenschaftler mit seinem eigenen Genom die erste genetische Blaupause eines einzelnen Menschen. Angesichts der daraus hervorgehenden Risikofaktoren - darunter eine erhöhte Herzinfarkt-Gefährdung - nahm Venter anschließend vorbeugend entsprechende Medikamente ein.